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Ограничения на посещение лесов введены практически во всех районах Беларуси

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  • 5.08.2024, 14:37
  • 1,530
Ограничения на посещение лесов введены практически во всех районах Беларуси

Разрешено посещать лес всего в 9 районах страны.

Как пишет БелТА со ссылкой на интерактивную карту Минлесхоза, ограничения введены во всех районах Брестской, Минской и Могилевской областей.

Разрешено посещать лес всего в 9 районах страны – Островецком, Зельвенском и Слонимском районах Гродненского региона, Городокский район Витебской области, а также леса Брагинского, Ельского, Мозырского, Наровлянского и Хойникского районов Гомельщины.

В ведомстве напомнили, что в течение дня в связи с переменчивой погодой в стране ситуация может меняться.

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