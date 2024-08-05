Ограничения на посещение лесов введены практически во всех районах Беларуси 4 5.08.2024, 14:37

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Разрешено посещать лес всего в 9 районах страны.

Как пишет БелТА со ссылкой на интерактивную карту Минлесхоза, ограничения введены во всех районах Брестской, Минской и Могилевской областей.

Разрешено посещать лес всего в 9 районах страны – Островецком, Зельвенском и Слонимском районах Гродненского региона, Городокский район Витебской области, а также леса Брагинского, Ельского, Мозырского, Наровлянского и Хойникского районов Гомельщины.

В ведомстве напомнили, что в течение дня в связи с переменчивой погодой в стране ситуация может меняться.

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