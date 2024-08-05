240 нелегалов атаковали польскую границу из Беларуси

240 нелегалов атаковали польскую границу из Беларуси8
- 5.08.2024, 15:00
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В поляков летели камни и ветки.
Более 240 человек пытались незаконно перейти белорусско-польскую границу 2-5 августа.
В пятницу зафиксировано более 80 попыток нелегального пересечения границы, в субботу — тоже более 80, в воскресенье — более 70, сообщает Пограничная служба Польши.
Мигранты пытались преодолеть реки Пшевлока и Свислочь, а в некоторых случаях вели себя агрессивно, бросая в польские патрули камни и ветки деревьев.