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Politico: Трамп назвал информацию о поддержке Путина «фейком»

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  • 5.08.2024, 15:02
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Politico: Трамп назвал информацию о поддержке Путина «фейком»
Дональд Трамп
Фото: AP

И пообещал Зеленскому добиваться справедливого мира.

Представление о том, что кандидат от Республиканской партии в президенты США Дональд Трамп в российско-украинской войне будет играть на стороне Владимира Путина, а Камала Харрис продолжит политику Джо Байдена, ошибочно. Кто бы ни победил на выборах президента США, Киев может рассчитывать на более решительную поддержку, чем при нынешней администрации. В последнее время Трамп уже действиями и словами поддержал Киев. Об этом пишет Politico в понедельник, 5 августа.

Мнение о том, что возвращение Трампа в Белый дом будет выгодно Москве, основывается на нескольких наблюдениях:

— Трамп заявлял, что прекратит войну в Украине через 24 часа, но как это может быть сделано, никто не знает. Трамп выступил в характерной для него манере, сделав громкое, безосновательное заявление.

— Сообщалось, что помощники Трампа подготовили план: Киеву говорят, если он не пойдет на уступки, военная помощь прекратится, а Москве - если она не пойдет на уступки, США вооружат Киев до зубов. Но каков может быть результат такого давления, неясно.

— Республиканцы в Конгрессе полгода не давали принять закон о выделении более $60 млрд на военную помощь Украине; сообщалось, что на них давил Трамп - но он прежде всего хотел связать эту помощь с реформой пограничного контроля в США, которая для него и избирателей важна.

— Трамп более лоялен к диктаторам: во время первого президентства он встречался с Путиным, Ким Чен Ыном, Си Цзиньпином и говорил им комплименты - но значительных уступок в итоге не сделал, а в отношении России ужесточение санкций.

— Кандидатом в вице-президенты Трамп выбрал Джеймса Дэвида Венса, который считает, что США нет дела до Украины, но это лишь один аспект представлений Венса: он был избран по внутри-, а не по внешнеполитическим причинам.

Первым иностранным лидером, которому позвонил по телефону Трамп после объявления о выборе Венса и официального выдвижения кандидатом в президенты от Республиканской партии, стал Владимир Зеленский, обращает внимание редактор отдела комментариев Politico, соучредитель издания Politico Europe и эксперт по международным вопросам Мэтью Камински. И добавляет:

«Люди, знакомые с подробностями их разговора, утверждают, что все прошло даже лучше, чем можно предположить по официальным теплым отзывам об их разговоре».

По их словам, Трамп называл сообщение о том, что он будет помогать Путину, «фейковыми новостями», и пообещал Зеленскому добиваться справедливого мира.

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