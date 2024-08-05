Подгон от оленевода

Подгон от оленевода2
- Телеграм-канал «День опричника»
- 5.08.2024, 15:25
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А ведь эпичненько будет выглядеть.
Необычную гуманитарку отправили оккупантам из Якутии.
«Оленьи шкуры очень хорошо показали себя, как элемент дополнительной экипировки военнослужащего», — пояснил главный координатор якутских опорных пунктов в «ЛНР» и «ДНР» с позывным Юстас.
Накануне депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Максим Иванов предлагал отправить на «СВО» электросамокаты для гранатометного взвода.
А ведь эпичненько будет выглядеть — гранатометчики на самокатах в оленьих шкурах.
Телеграм-канал «День опричника»