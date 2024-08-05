Подгон от оленевода 2 Телеграм-канал «День опричника»

5.08.2024, 15:25

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А ведь эпичненько будет выглядеть.

Необычную гуманитарку отправили оккупантам из Якутии.

«Оленьи шкуры очень хорошо показали себя, как элемент дополнительной экипировки военнослужащего», — пояснил главный координатор якутских опорных пунктов в «ЛНР» и «ДНР» с позывным Юстас.

Накануне депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Максим Иванов предлагал отправить на «СВО» электросамокаты для гранатометного взвода.

А ведь эпичненько будет выглядеть — гранатометчики на самокатах в оленьих шкурах.

Телеграм-канал «День опричника»

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