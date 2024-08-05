Польские пограничники изъяли у белоруса фуру стоимостью 200 тысяч долларов
- 5.08.2024, 15:25
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Водитель задержан.
Белорус пытался пересечь границу с Польшей в пункте пропуска «Кукурыки» на фуре DAF с полуприцепом.
Во время осмотра польские пограничники заподозрили, что кто-то проводил манипуляции с VIN-номером машины, сообщает Пограничная служба. Это уникальный код транспортного средства, который содержит сведения о производителе и характеристиках транспортного средства, а также о годе его выпуска.
В итоге пограничники приняли решение арестовать фуру стоимостью 800 тысяч злотых (примерно 200 тысяч долларов)
Кроме того, 47-летний водитель фуры задержан до выяснения обстоятельств.