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Польские пограничники изъяли у белоруса фуру стоимостью 200 тысяч долларов

  • 5.08.2024, 15:25
  • 1,876
Польские пограничники изъяли у белоруса фуру стоимостью 200 тысяч долларов

Водитель задержан.

Белорус пытался пересечь границу с Польшей в пункте пропуска «Кукурыки» на фуре DAF с полуприцепом.

Во время осмотра польские пограничники заподозрили, что кто-то проводил манипуляции с VIN-номером машины, сообщает Пограничная служба. Это уникальный код транспортного средства, который содержит сведения о производителе и характеристиках транспортного средства, а также о годе его выпуска.

В итоге пограничники приняли решение арестовать фуру стоимостью 800 тысяч злотых (примерно 200 тысяч долларов)

Кроме того, 47-летний водитель фуры задержан до выяснения обстоятельств.

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