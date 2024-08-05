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Контратака ВСУ под Нью-Йорком: восемь бойцов взяли в плен 15 россиян

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  • 5.08.2024, 15:41
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Контратака ВСУ под Нью-Йорком: восемь бойцов взяли в плен 15 россиян
Юрий Бутусов

Наступление россиян было буквально разгромлено.

Наступление 9 бригады морской пехоты РФ на украинский населенный пункт Нью-Йорк было сорвано благодаря эффективным действиям украинских бойцов.

Об этом рассказал в своем блоге известный украинский журналист Юрий Бутусов.

По его словам, наступление россиян в районе элеватора на юге Нью-Йорка было буквально разгромлено благодаря скоординированным действиям украинских военнослужащих, а после этого штурмовая группа из 8 бойцов 425 батальона «Скала» провела операцию по зачистке, в результате которой 15 россиян были взяты в плен.

«Штурмовой отряд 9-й бригады (ВС РФ) был разгромлен в районе элеватора. Разгром произошел благодаря тому, что врага остановили, не дали пройти, нанесли потери на продвижении, штурмовой отряд был остановлен. Противнику не дали продвинуться в город, остатки штурмовой роты рассеялись по зданиям и затем наши воины - штурмовая группа в составе 8 бойцов - провела короткую атаку, перебила большое количество российских солдат и за 2 дня взяла 15 пленных», — отметил он.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил о Торецком направлении и в частности поселке Нью-Йорк как об одном из самых горячих на фронте. В частности, за выходные 3-4 августа здесь было более 20 боевых столкновений.

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