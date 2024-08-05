«Есть и хорошие дома, не требующие больших вложений» 5.08.2024, 15:51

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иллюстративное фото

Минчанка рассказала, как купила дом в Беларуси за 40 рублей.

Минчанка Ольга купила с мужем загородный дом всего за 40 рублей – и записала несколько подробных видео о том, как вы тоже можете это сделать, пишет citydog.io.

Ольга в своем блоге проводит челлендж: каждый день выпускает новый рилс. В нескольких видео минчанка рассказала, как можно купить пустующий дом всего за одну базовую – с подробной инструкцией, как это сделать. Ну и показала, какой дом купила сама.

С чего все началось?

В одном из роликов Ольга рассказывает, что еще 7 лет назад они с мужем хотели построить свой дом. Но участки в коттеджных поселках, которые им нравились, стоили слишком дорого. Получить землю бесплатно тоже не было возможности – семья не стоит в очереди как нуждающаяся.

В прошлом году пара решила прицениться к недостроям. Но на свой небольшой бюджет ничего подходящего не нашла. После более 20 просмотров стало понятно: все, что до 5000$, – чисто под снос, до 10 000$ – нужен ремонт, но можно будет жить летом, и только от 15 000$ можно найти более-менее неплохие варианты.

– Если честно, у нас даже 5000$ не было – пришлось бы брать потребительский кредит. Но тут мы узнали, что в Беларуси можно купить дом всего за 1 базовую, то есть за 40 белорусских рублей.

Как найти дом за 40 рублей?

Один из способов – зайти на сайт реестра пустующих жилых домов. Во вкладке «Пустующие дома» выбрать желаемый адрес (город, район, область). Дальше поставить галочку в полях «Для продажи» и «За 1 базовую». А после – изучать появившийся список домов и выбирать, что больше нравится.

В описании к каждому варианту можно увидеть степень износа дома, его площадь, этажность, материал и размер участка. Также обычно есть фото дома и контакты сельсовета.

А вот и подробная инструкция, как купить дом за 1 базовую

В одном из видео Ольга подробно рассказывает, что нужно сделать, чтобы купить пустующий дом. Вот план действий:

1 Изучить реестр пустующих домов.

2 Позвонить в сельсоветы (контакты указаны в реестре), чтобы уточнить, актуальна ли информация об этих домах.

3 Съездить посмотреть выбранные дома.

4 Если решили покупать, на всякий случай еще раз позвонить в сельсовет и уточнить, не продали ли этот дом, пока вы думали.

5 Приехать в сельсовет. Если дом продается без аукциона – оплатить 40 руб. и подать заявление на покупку дома. Если с аукционом – внести предоплату 10–20% (т.е. 4–8 руб.).

6 В назначенный день приехать на сам аукцион, поучаствовать и – в идеале – победить.

7 Заплатить сумму, за которую был продан дом с аукциона. В течение 10 дней приехать в сельсовет, чтобы подписать документы о продаже дома.

– Примерно через три месяца к вам придут специалисты по замеру участка, а затем вам нужно будет зарегистрировать ваш дом в БРТИ, – добавляет Ольга. – Вот и всё! Вы владелец собственного домика в деревне.

Можно ли в таком доме жить?

Ольга говорит, что, по ее наблюдениям, процентов 15–20 пустующих домов, которые можно купить за 40 руб., годятся только под снос. По большей части построек – процентов 60 – сложно на первый взгляд сказать, их нужно сносить или можно восстановить и использовать, например, как дачу или временное жилье на период постройки нового дома.

Однако попадаются и варианты хороших домов, которые не требуют больших вложений – косметического ремонта будет достаточно.

А вот как выглядит дом, который купила семья

Дом, конечно, в достаточно запущенном состоянии, но Ольга говорит, что есть шанс на восстановление.

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