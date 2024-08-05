закрыть
5 августа 2024, понедельник, 16:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Есть и хорошие дома, не требующие больших вложений»

  • 5.08.2024, 15:51
  • 1,054
«Есть и хорошие дома, не требующие больших вложений»
иллюстративное фото

Минчанка рассказала, как купила дом в Беларуси за 40 рублей.

Минчанка Ольга купила с мужем загородный дом всего за 40 рублей – и записала несколько подробных видео о том, как вы тоже можете это сделать, пишет citydog.io.

Ольга в своем блоге проводит челлендж: каждый день выпускает новый рилс. В нескольких видео минчанка рассказала, как можно купить пустующий дом всего за одну базовую – с подробной инструкцией, как это сделать. Ну и показала, какой дом купила сама.

С чего все началось?

В одном из роликов Ольга рассказывает, что еще 7 лет назад они с мужем хотели построить свой дом. Но участки в коттеджных поселках, которые им нравились, стоили слишком дорого. Получить землю бесплатно тоже не было возможности – семья не стоит в очереди как нуждающаяся.

В прошлом году пара решила прицениться к недостроям. Но на свой небольшой бюджет ничего подходящего не нашла. После более 20 просмотров стало понятно: все, что до 5000$, – чисто под снос, до 10 000$ – нужен ремонт, но можно будет жить летом, и только от 15 000$ можно найти более-менее неплохие варианты.

– Если честно, у нас даже 5000$ не было – пришлось бы брать потребительский кредит. Но тут мы узнали, что в Беларуси можно купить дом всего за 1 базовую, то есть за 40 белорусских рублей.

Как найти дом за 40 рублей?

Один из способов – зайти на сайт реестра пустующих жилых домов. Во вкладке «Пустующие дома» выбрать желаемый адрес (город, район, область). Дальше поставить галочку в полях «Для продажи» и «За 1 базовую». А после – изучать появившийся список домов и выбирать, что больше нравится.

В описании к каждому варианту можно увидеть степень износа дома, его площадь, этажность, материал и размер участка. Также обычно есть фото дома и контакты сельсовета.

А вот и подробная инструкция, как купить дом за 1 базовую

В одном из видео Ольга подробно рассказывает, что нужно сделать, чтобы купить пустующий дом. Вот план действий:

1 Изучить реестр пустующих домов.

2 Позвонить в сельсоветы (контакты указаны в реестре), чтобы уточнить, актуальна ли информация об этих домах.

3 Съездить посмотреть выбранные дома.

4 Если решили покупать, на всякий случай еще раз позвонить в сельсовет и уточнить, не продали ли этот дом, пока вы думали.

5 Приехать в сельсовет. Если дом продается без аукциона – оплатить 40 руб. и подать заявление на покупку дома. Если с аукционом – внести предоплату 10–20% (т.е. 4–8 руб.).

6 В назначенный день приехать на сам аукцион, поучаствовать и – в идеале – победить.

7 Заплатить сумму, за которую был продан дом с аукциона. В течение 10 дней приехать в сельсовет, чтобы подписать документы о продаже дома.

– Примерно через три месяца к вам придут специалисты по замеру участка, а затем вам нужно будет зарегистрировать ваш дом в БРТИ, – добавляет Ольга. – Вот и всё! Вы владелец собственного домика в деревне.

Можно ли в таком доме жить?

Ольга говорит, что, по ее наблюдениям, процентов 15–20 пустующих домов, которые можно купить за 40 руб., годятся только под снос. По большей части построек – процентов 60 – сложно на первый взгляд сказать, их нужно сносить или можно восстановить и использовать, например, как дачу или временное жилье на период постройки нового дома.

Однако попадаются и варианты хороших домов, которые не требуют больших вложений – косметического ремонта будет достаточно.

А вот как выглядит дом, который купила семья

Дом, конечно, в достаточно запущенном состоянии, но Ольга говорит, что есть шанс на восстановление.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия совершила самоубийство
Россия совершила самоубийство Александр Невзоров
Обменный фонд
Обменный фонд Ирина Халип
Сколько еще Россия может вести войну?
Сколько еще Россия может вести войну? Гарри Каспаров
В Кремле задергались
В Кремле задергались Леонид Невзлин