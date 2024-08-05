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Синоптики предупредили белорусов о «волне жары»

  • 5.08.2024, 16:04
  • 1,028
Синоптики предупредили белорусов о «волне жары»

Воздух прогреется до +35°.

После 11 августа Беларусь, как и всю юго-восточную часть Европы, ждет еще один период жаркой погоды. Об этом сообщает телегам-канал Nadvorie со ссылкойн на синоптиков из GFS и ECMWF.

Судя по прогнозу аномалии температуры на высоте 1.5 километра, отклонение от нормы будет +8..+12°. Таким образом, в разгар дня можно ожидать того, что воздух прогреется до +30°..+35°.

Пока не ясно, долго ли продержится жара в нашем регионе, GFS рассчитывает, что числа до 18–19, а ECMWF считает, что жаркий воздух будет будет вытеснен на восток уже 15 августа, когда ложбина холода обрушится на центр Европы.

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