Очередной нож в спину Путина Телеграм-канал «Запретное мнение»

5.08.2024, 16:10

Некогда дружественная Кремлю страна пошла на неожиданный шаг.

Очередная «геопобеда» Путина: правящая коалиция некогда дружественной Кремлю Австрии договорилась внести отказ от российского газа к 2027 году в новую стратегию безопасности страны.

В настоящий момент вопрос находится на стадии доработки.

Одной из причин, по которой Австрия решила отказаться от российского газа, является то, что средства, полученные Москвой от продажи топлива, используются для финансирования войны против Украины.

Также австрийское правительство полагает, что зависимость от российского газа угрожает экономике Австрии.

После крупномасштабного вторжения Кремля в Украину поставки российского газа в Европу рухнули в пять раз, достигнув показателей 1970-х годов, а доля «Газпрома» на европейском рынке сократилась втрое — с 45 до 15%, следует из данных Еврокомиссии.

В сложившихся условиях поставки газа в Европу наращивает Азербайджан, заменяя РФ на рынке, который Москва почти безраздельно контролировала последние полвека.

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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