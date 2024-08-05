«Бывает, что досмотр проходит несколько тщательнее чем обычно»
- 5.08.2024, 16:20
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Как работают нововведения на белорусско-литовской границе.
В конце минувшей недели появилась информация об очередных нововведениях на белорусско-литовской границе. На этот раз они коснулись тех, кто выезжает из Литвы.
Больше 60 евро нельзя?
Как сообщалось, литовские таможенные службы проверяют количество наличных у пассажиров. Более 60 евро вывозить из страны нельзя. Представители крупного перевозчика «Атлас» в соцсетях отметили, что запрет на экспорт банкнот в Литве вводился еще в 2022 году, однако, подход к этому был формальный.
В начале августа вновь появилась информация, что литовские таможенники заглядывают в кошельки выезжающих людей. Якобы, даже высадили из-за превышения нескольких пассажиров.
Впрочем, как сообщают водители автобусов компаний-партнеров «Атласа», серьезность проверки на границе зависит, прежде всего, от смены в литовском пункте пропуска. Бывает, что досмотр проходит несколько тщательнее чем обычно. Но вот особого внимания к наличным не проявляют. Однако, мы советуем пассажирам иметь ввиду и этот запрет, и ограничения на ввоз в Литву товаров из Беларуси.
Долго стоять?
Еще одна новость касалась возросших очередей на белорусско-литовской границе. На литовском направлении самым быстрым вариантом остается пункт пропуска «Бенякони-Шальчининкай». Автобусы, следующие через этот КПП, укладываются в расписание. А вот пункте пропуска «Каменный Лог – Мядининкай» возможны небольшие задержки.
Что касается польского направления, то там, к сожалению, порой скапливается большое количество автобусов. Из-за этого случаются опоздания.
При этом «Атлас» советует пассажирам позаботиться о покупке билета заранее. Наибольшее количество бронирований и покупок приходится на выходные дни, чуть свободнее – в будние.