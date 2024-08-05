Ученые выяснили, как надо питаться, чтобы быть умным 2 5.08.2024, 16:36

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В исследовании участвовали почти 200 тысяч человек.

Анализ данных о питании и состоянии здоровья почти у 182 тысяч участников нового исследования показал важность разнообразного и сбалансированного питания в улучшении когнитивных функций через рост объема серого вещества мозга.

Итоги исследования опубликованы в журнале Nature. В исследовании, организованном сотрудниками Уорикского университета, приняли участие 181 990 человек, данные которых зафиксированы в Биобанке Великобритании. Ученые задались целью сопоставить пищевые предпочтения участников с их физическими показателями, такими как генетика, уровень когнитивных функций, биомаркеры обмена веществ в крови и пр.

Информацию о пищевых привычках собрали путем онлайн-анкетирования. Продукты были разделены на 10 категорий, обработку данных проводили с использованием искусственного интеллекта.

Ученые сгенерировали четыре подтипа питания: с уменьшенным содержанием крахмала или совсем без него; вегетарианский; с повышенной концентрацией белка и низким содержанием клетчатки; сбалансированный. А затем эксперты соотнесли подтипы питания с показателями здоровья, физического, психологического и когнитивного.

Исследование выявило, что у участников с полноценным и сбалансированным питанием (IV подтип) оказались самые высокие оценки по когнитивным способностям. Они же демонстрировали увеличенный объем серого вещества в мозге. Важно, что и психическое здоровье оказалось лучше в той же группе.

Исследователи отмечают: воспитывать интерес к здоровой пище нужно начинать с раннего возраста. Поскольку сбалансированное питание прямо воздействует на все стороны развития ребенка.

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