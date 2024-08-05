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Newsweek: Россия провалила летнюю наступательную кампанию

  • 5.08.2024, 16:45
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Newsweek: Россия провалила летнюю наступательную кампанию

Нового скоординированного наступления уже не будет.

Этим летом Россия не начнет новое скоординированное наступление вдоль сотен километров линии фронта, заявляют западные и украинские эксперты. В то же время Москва заявляет о захвате еще одного населенного пункта в Донецкой области. Об этом пишет Newsweek (перевод — «Фокус»).

«Повторение широкомасштабного наступления вдоль всей линии фронта, как в феврале 2022 года, пока исключено», — заявил журналистам представитель украинской военной разведки Андрей Юсов.

Вместе с тем, отмечают журналисты, российские войска медленно продвигаются к стратегически важному городу Покровску и заявляют о захвате Новоселовки Первой.

Однако в конце июля «Институт изучения войны» отмечал, что российские войска «вряд ли проведут новую летнюю наступательную операцию из-за ограничений в материальных и людских ресурсах».

В конце месяца на западе Донецкой области российские войска продвигалась локальными усилиями. При этом ВС РФ не хватает более масштабных оперативных возможностей для возобновления наступательной операции в Донецкой области или в других районах фронта этим летом, отметили в ISW.

Ник Рейнольдс, научный сотрудник по наземных военным кампаниям из лондонского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), согласился с такой оценкой.

Но, по его словам, положение «хрупкое для обеих сторон» и «крайне непредсказуемое».

Аналитики и официальные лица сходятся в том, что Кремль ведет войну на истощение в надежде уничтожить личный состав и запасы техники Киева, прежде чем закончатся собственные ресурсы.

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