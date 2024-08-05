Дрон ВСУ взорвал редкую российскую станцию «Зоопарк-1» за $25 миллионов
- 5.08.2024, 17:08
Оккупантам не удалось защитить дорогостоящий комплекс.
Операторы 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов (14 ОПБпАК) Сухопутных войск Вооруженных сил Украины уничтожили дроном вражеский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы «Зоопарк-1» стоимостью 25 миллионов долларов.
Как пишет «Фокус» , соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Сил беспилотных систем ВСУ.
На обнародованных кадрах можно заметить радиолокационную станцию (РЛС) на шасси МТ-ЛБ. Оккупанты пытались скрыть комплекс в тени лесопосадки, однако украинские военные все равно выявили его и уничтожили ударом беспилотника.
В видео также говорится, что «Зоопарк-1» стоит 25 миллионов долларов и предназначен для разведки позиций огневых средств, расчета траекторий снарядов и ракет, корректировки огня и наблюдения за воздушным пространством. Уничтожив данный комплекс, бойцы 14-го ОПБпАК ослабили способность врага вести контрбатарейную борьбу и защитили украинские подразделения от артиллерийских обстрелов.
«Благодаря эффективной работе операторов 14-го отдельного полка данная мобильная РЛС больше не сможет использоваться врагом для корректировки огня», — подчеркнули в Силах беспилотных систем ВСУ.