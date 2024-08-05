В России задержали очередного генерала из команды Шойгу 12 5.08.2024, 17:22

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Уже пятого по счету.

Следственный комитет России сообщил о задержании заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майора Владимира Шестерова. Его обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.

Дело заведено по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). В настоящее время решается вопрос об избрании генералу меры пресечения.

Вместе с ним был задержан директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов, которого отправили в СИЗО.

В июле в «Патриоте» прошли следственные действия в связи с хищениями при госзакупках. Парк был построен при бывшем министре обороны РФ Сергее Шойгу под руководством его заместителя Тимура Иванова, которого арестовали в апреле по делу о миллиардной взятке.

Шестеров стал пятым задержанным генералом из команды экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу. Среди задержанных ранее — бывший замглавы Минобороны Тимур Иванов, начальник главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов, начальник главного управления связи Минобороны РФ Вадим Шамарин и бывший командующий 58-й армией Иван Попов. Иванова, Кузнецова и Шамарина обвинили в получении взяток, Попова — в мошенничестве.

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