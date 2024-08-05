В Кремле засуетились

В Кремле засуетились2
- Алексей Лушников
- 5.08.2024, 17:36
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Ось зла может сократиться.
В Тегеран приехал Шойгу. Засуетились. Так бывает — встречи накануне возможной войны. Ось зла может слегка сократиться за счет Ирана, если недовольные 80 процентов населения возьмут власть в стране, почувствуя, как шатается от ударов США и Израиля режим Хаменеи. Бангладеш- яркий тому пример.
Кстати, здесь есть и вишенка на торте. Злые языки говорят, что Шойгу поселили в том же гостевом доме, что и Ханию.
Алексей Лушников, Telegram