В Кремле засуетились 2 Алексей Лушников

5.08.2024, 17:36

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Ось зла может сократиться.

В Тегеран приехал Шойгу. Засуетились. Так бывает — встречи накануне возможной войны. Ось зла может слегка сократиться за счет Ирана, если недовольные 80 процентов населения возьмут власть в стране, почувствуя, как шатается от ударов США и Израиля режим Хаменеи. Бангладеш- яркий тому пример.

Кстати, здесь есть и вишенка на торте. Злые языки говорят, что Шойгу поселили в том же гостевом доме, что и Ханию.

Алексей Лушников, Telegram

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