Где и за сколько купили самую дорогую квартиру в Минске в июле 5.08.2024, 17:45

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Общая площадь жилья — 128 квадратных метров.

Самая дорогая квартира, проданная в июле в Минске, обошлась покупателю в 380 тысяч долларов. Realt рассказал, где именно она находится.

Расположена она в малоэтажном каркасно-блочном доме повышенной комфортности, который был построен в 2007 году в микрорайоне «Радужный» на улице Пионерская. Территория дома огорожена и находится под видеонаблюдением.

Эта 4-комнатная квартира была куплена в июле 2024 года за 380 тысяч долларов (или 2966 долларов за квадратный метр). Общая площадь жилья — 128 квадратных метров.

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