закрыть
5 августа 2024, понедельник, 18:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Где и за сколько купили самую дорогую квартиру в Минске в июле

  • 5.08.2024, 17:45
  • 1,434
Где и за сколько купили самую дорогую квартиру в Минске в июле

Общая площадь жилья — 128 квадратных метров.

Самая дорогая квартира, проданная в июле в Минске, обошлась покупателю в 380 тысяч долларов. Realt рассказал, где именно она находится.

Расположена она в малоэтажном каркасно-блочном доме повышенной комфортности, который был построен в 2007 году в микрорайоне «Радужный» на улице Пионерская. Территория дома огорожена и находится под видеонаблюдением.

Эта 4-комнатная квартира была куплена в июле 2024 года за 380 тысяч долларов (или 2966 долларов за квадратный метр). Общая площадь жилья — 128 квадратных метров.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия совершила самоубийство
Россия совершила самоубийство Александр Невзоров
Обменный фонд
Обменный фонд Ирина Халип
Сколько еще Россия может вести войну?
Сколько еще Россия может вести войну? Гарри Каспаров
В Кремле задергались
В Кремле задергались Леонид Невзлин