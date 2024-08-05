Где и за сколько купили самую дорогую квартиру в Минске в июле
- 5.08.2024, 17:45
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Общая площадь жилья — 128 квадратных метров.
Самая дорогая квартира, проданная в июле в Минске, обошлась покупателю в 380 тысяч долларов. Realt рассказал, где именно она находится.
Расположена она в малоэтажном каркасно-блочном доме повышенной комфортности, который был построен в 2007 году в микрорайоне «Радужный» на улице Пионерская. Территория дома огорожена и находится под видеонаблюдением.
Эта 4-комнатная квартира была куплена в июле 2024 года за 380 тысяч долларов (или 2966 долларов за квадратный метр). Общая площадь жилья — 128 квадратных метров.