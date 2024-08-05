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Самый большой Smart в истории показали на первых официальных фото

  • 5.08.2024, 17:54
  • 1,436
Самый большой Smart в истории показали на первых официальных фото

Запас хода электрокроссовера будет достигать 700 километров.

Обнародованы официальные фото нового Smart #5. Электрический кроссовер презентуют 28 августа в Австралии, а с четвертого квартала нынешнего года он выйдет на рынок. Об этом сообщается на сайте немецкого автопроизводителя.

Кроссовер Smart #5 показали в оригинальном камуфляже во время тестов, однако детали его дизайна можно разглядеть. К тому же, ранее в интернет попали шпионские фото электрокара.

Новый Smart #5 имеет высокий капот и толстые вертикальные стойки крыши. У него оригинальные светодиодные фары и выдвижные дверные ручки. Это самое большое авто в истории марки: по размерам его можно сравнить с Tesla Model Y.

Габариты Smart #5:

длина — 4705 мм;

ширина — 1905 мм;

высота — 1705 мм;

колесная база — 2900 мм;

масса — 2450 кг.

Салон Smart #5 не рассекретили, однако стали известны характеристики электрокара. Кроссовер будут выпускать в заднеприводных версиях мощностью 335 и 358 л. с. и полноприводных модификациях на 579 и 638 сил. Максимальная скорость составит 200-210 км/ч.

Электромобиль Smart #5 оснастят батареей на 100 кВт∙ч, а его запас хода достигнет 700 км. 800-вольтовое электрооборудование позволит заряжать авто в быстром режиме на 15 минут.

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