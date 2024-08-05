Украинская рекордсменка мира победила на Олимпиаде в прыжках в высоту

Украинская рекордсменка мира победила на Олимпиаде в прыжках в высоту1
- 5.08.2024, 18:04
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Ярослава Магучих принесла Украине второе золото на Играх в Париже.
Украинка Ярослава Магучих завоевала золото в прыжках в высоту на Олимпиаде в Париже.
Ее результат составил 2,00 м.
Второе место заняла австралийка Никола Олислагерс, которая также преодолела высоту в два метра, но потратила на это больше попыток.
Еще шесть спортсменок взяли высоту 1,95 м. По дополнительным показателям (количеству попыток) третье место разделили украинка Ирина Геращенко и австралийка Элинор Паттерсон.
Магучих принесла Украине второе золото на Олимпиаде, ранее саблистки победили в командном турнире.
В начале июля Магучих с результатом 2,10 м побила мировой рекорд Стефки Костадиновой, который держался с 1987 года.