Украинская рекордсменка мира победила на Олимпиаде в прыжках в высоту 1 5.08.2024, 18:04

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Ярослава Магучих

Ярослава Магучих принесла Украине второе золото на Играх в Париже.

Украинка Ярослава Магучих завоевала золото в прыжках в высоту на Олимпиаде в Париже.

Ее результат составил 2,00 м.

Второе место заняла австралийка Никола Олислагерс, которая также преодолела высоту в два метра, но потратила на это больше попыток.

Еще шесть спортсменок взяли высоту 1,95 м. По дополнительным показателям (количеству попыток) третье место разделили украинка Ирина Геращенко и австралийка Элинор Паттерсон.

Магучих принесла Украине второе золото на Олимпиаде, ранее саблистки победили в командном турнире.

В начале июля Магучих с результатом 2,10 м побила мировой рекорд Стефки Костадиновой, который держался с 1987 года.

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