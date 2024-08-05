Цены на нефть упали до семимесячного минимума 5.08.2024, 18:07

Нефть марки Brent подешевела до $76 за баррель.

Цены на нефть упали до семимесячного минимума. Причиной тому стал рост напряженности на Ближнем Востоке.

Как сообщает Bloomberg, нефть марки Brent подешевела до $76 за баррель, что является самым низким уровнем с начала января. Нефть марки West Texas Intermediate упала ниже $73. Отмечается, что падение мировых акций усилилось из-за опасений экономических перспектив.

«Однако рынок готовится к возможному нападению со стороны Ирана и региональных ополченцев на Израиль в ответ на убийства чиновников Хезболлы и ХАМАС», — говорится в сообщении.

Как говорится в материале, нефть отметила четыре недели понижения на фоне сигналов о неустойчивом спросе в США и Китае.

«В то время как растут опасения по поводу спроса, геополитические риски продолжают висеть на рынке нефти», — сообщил глава отдела стратегии сырьевых товаров в ING Groep NV в Сингапуре Уоррен Паттерсон. По его словам, эскалация на Ближнем Востоке может привести к краткосрочной волатильности.

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