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На Витебщине шесть управленцев украли 150 тонн битума и продали его государству

  • 5.08.2024, 18:09
  • 1,616
На Витебщине шесть управленцев украли 150 тонн битума и продали его государству

Подробности.

В Беларуси раскрыта масштабная схема хищений битума управленцами в дорожных орагнизациях, рассказали в пресс-службе МВД.

Так, главный инженер и начальник производства двух дорожных организаций придумали схему, чтобы создавать излишки битума, полученного на нефтеперерабатывающих заводах для нужд своих предприятий. Потом эти излишки, сговорившись с водителем-перевозчиком, они продавали представителям коммерческих структур. А последние, в свою очередь, реализовывали сырье под видом своего продукта другим государственным дорожным предприятиям республики.

— Всего похищено более 150 тонн битума на сумму свыше 200 тысяч белорусских рублей, — рассказали в пресс-службе.

В отношении шестерых фигурантов возбуждены уголовные дела за хищения путем злоупотребления служебными полномочиями. Каждому из них грозит по 12 лет тюрьмы.

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