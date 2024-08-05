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В Осиповичах на параде в честь дня города медики устроили необычный перфоманс и насмешили соцсети

  • 5.08.2024, 18:26
В Осиповичах на параде в честь дня города медики устроили необычный перфоманс и насмешили соцсети

Видеохит.

В Осиповичах 3 августа отпраздновали день города и 100-летие района. В честь этого события устроили парад, на котором заметно выделились медики. Видео шествия появилось в TokTok и насмешило пользователей. Ролик посмотрели уже почти 320 тысяч раз, передает «Зеркало».

На кадрах видно, как в строю идут врачи скорой помощи и катят на носилках, украшенных синими воздушными шарами, пациентку в гипсе.

Мнения пользователей в комментариях по традиции разделились, некоторые начали шутить про проктолога и гинеколога с креслом, других интересовало, кто согласился играть роль перебинтованного пациента, но большинству юмор пришелся по вкусу.

«Ну хоть не гинекологи с креслом», «даа… Осиповичи рулят… такого маразма за почти 20 лет работы в культуре я еще не видела», «Я так понимаю, шарики — это отлетающая душа?», «А где — шествие возглавляют патологоанатомы и проктологи, с наглядным пособием…», «Маски шоу отдыхают», «Молодцы ребята креативная сделали», «Кто этот беларусский Тарантино?», «Молодцы, с чувством юмора все хорошо у медиков, я посмеялась от души». — высказали мнение пользователи.

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