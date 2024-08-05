Олимпийского чемпиона из Италии застали спящим на улице в парке
- 5.08.2024, 18:37
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Пловец рассказал, почему не может спать в Олимпийской деревне.
Пловец Томас Чеккон, победивший на дистанции 100 м на спине, положил белое полотенце на траву в парке, снял кроссовки и лег спать под деревом рядом со скамейкой. Спортсмен поступил так из-за отсутствия кондиционеров в Олимпийской деревне, сообщает The Sun.
Спортсмен попал в объектив саудовского гребца Хусейна Алирезы, который опубликовал короткое видео с отдыхающим Чекконом на своей странице в Instagram с подписью «Отдыхай сегодня, побеждай завтра». Также Алиреза оставил на истории местоположение — Олимпийская деревня.
Чеккон завоевал две медали в Париже: золотую на дистанции 100 метров на спине и бронзовую в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. Пловец не смог дойти до финала на 200 метров на спине и после поражения обвинил организаторов в плохих условиях проживания в Олимпийской деревне. «В деревне нет кондиционера, жарко, еда плохая. Это не алиби или оправдание, это реальность, о которой, возможно, не все знают», — заявил олимпиец.
Чеккон признался, что «слишком устал», и рассказал, что дневной сон дома после обеда у него всегда по расписанию, а на Олимпиаде тяжело уснуть и ночью, и днем: «Я действительно борюсь между жарой и шумом».