В некоторых частных стоматологиях не принимают детей 3 5.08.2024, 18:58

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Что происходит?

На днях сразу несколько белорусов, проживающих в разных городах, рассказали журналистам о схожей проблеме. Родители хотели записать детей на прием в частные клиники, но получили отказ. Стоматологии разные, но формулировка была одна: мы не принимаем детей младше 18 лет.

Первой с проблемами столкнулась минчанка Елена. В надежде записать сына на прием женщина обзвонила сразу несколько клиник, но в каждой получила отказ:

— Ранее мы лечили зубы детям в трех клиниках, но на этот раз во всех трех мне отказали, — рассказывает собеседница. — Сослались на то, что принимают только с 18 лет. Почему так происходит, мне не пояснили. В итоге меня отправили в две другие стоматологии. Но в одной расценки зашкаливают, а в другую просто не дозвонилась Еще в одной сказали, что все приемы расписаны до конца августа. Есть клиники, которые лечат под седацией, но ребенку 13 лет, он не маленький, и лечить под временным наркозом нам не очень хочется. Ему достаточно сделать обезболивание.

Что происходит, никто ничего не говорит. Ну не закончились же врачи. Раньше же они лечили.

С такой же историей столкнулся житель Жодино Виталий. В 63-тысячном городе достаточно частных клиник и стоматологических кабинетов, однако записать ребенка мужчине не удалось, передает «Онлайнер».

— Мы, как обычно, решили перед школой проверить ребенку зубы. Записаться решили к врачу, к которому ходили на протяжении последних пяти лет, — рассказывает мужчина. — Однако нам сообщили, что в этой клинике перестали оказывать услуги для детей младше 18. Меня предупредили, что лучше ехать в Минск: в Жодино записаться невозможно.

Оба собеседника сказали, что выход из положения есть — государственные детские стоматологии. Однако, с их слов, в них не оказывают платные услуги и заплатить за пломбу улучшенного качества нельзя.

Журналисты решили сами проверить, можно ли записать ребенка на прием к стоматологу, и позвонили в семь столичных стоматологий (в три из них пробовала записать ребенка Елена). Ситуация не оказалась критичной: в четырех сказали, что детей принимают, в двух — только взрослый прием, а в еще одной начнут принимать детей с сентября.

Но быстро сводить ребенка к дантисту не получится: в некоторых клиниках свободное время есть только во второй половине августа и в сентябре.

О том, что происходит с частными клиниками, журналисты спросили у двух стоматологов. С их слов, работать с детьми теперь смогут исключительно специалисты с квалификацией «детский стоматолог». У кого ее нет, но есть желание работать с детьми, придется пройти переподготовку.

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