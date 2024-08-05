Американский пловец побил на Олимпиаде державшийся 12 лет мировой рекорд

Американский пловец побил на Олимпиаде державшийся 12 лет мировой рекорд1
- 5.08.2024, 19:07
- 1,890
Бобби Финк улучшил достижение китайца Сун Яна на дистанции 1500 м вольным стилем.
Американский пловец Бобби Финк завоевал золотую медаль на дистанции 1500 м вольным стилем на Олимпийских играх в Париже с мировым рекордом.
Результат Финка составил 14 минут 30,67 секунды.
Он улучшил достижение китайца Сун Яна, которое было установлено в августе 2012 года (14.31,02).
Второе место занял итальянец Грегорио Пальтриньери (14.34,55), третьим стал ирландец Дэниел Виффен (14.39,63).
24-летний Финк завоевал свою вторую медаль в Париже, ранее он был вторым на дистанции 800 м вольным стилем.