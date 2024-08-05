закрыть
5 августа 2024, понедельник, 20:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске активизировались «вентиляторщики»

1
  • 5.08.2024, 19:04
  • 5,286
В Минске активизировались «вентиляторщики»

В ЖКХ призвали белорусов предупредить пожилых родственников.

В последнее время в столице активизировались мошенники, которые уговаривают жителей столицы за большие деньги заключить договоры на выполнение работ по прочистке вентиляции в квартирах. Об этом сообщили в Минском городском жилищном хозяйстве.

В ведомстве напомнили, что периодические проверки и прочистки вентиляционных каналов в многоэтажках проводят организации, оказывающие потребителям жилищно-коммунальные услуги.

«Проверка и прочистка вентиляционных каналов проводятся на основании годовых графиков, а стоимость таких работ включена в тариф услуги по техническому обслуживанию жилого дома», — отметили в ЖКХ Минска.

«Будьте бдительными, прочитайте и передайте это сообщение друзьям и близким вам людям, особенно пожилым родителям», — призвали в ЖКХ Минска.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия совершила самоубийство
Россия совершила самоубийство Александр Невзоров
Обменный фонд
Обменный фонд Ирина Халип
Сколько еще Россия может вести войну?
Сколько еще Россия может вести войну? Гарри Каспаров
В Кремле задергались
В Кремле задергались Леонид Невзлин