В Минске активизировались «вентиляторщики»1
- 5.08.2024, 19:04
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В ЖКХ призвали белорусов предупредить пожилых родственников.
В последнее время в столице активизировались мошенники, которые уговаривают жителей столицы за большие деньги заключить договоры на выполнение работ по прочистке вентиляции в квартирах. Об этом сообщили в Минском городском жилищном хозяйстве.
В ведомстве напомнили, что периодические проверки и прочистки вентиляционных каналов в многоэтажках проводят организации, оказывающие потребителям жилищно-коммунальные услуги.
«Проверка и прочистка вентиляционных каналов проводятся на основании годовых графиков, а стоимость таких работ включена в тариф услуги по техническому обслуживанию жилого дома», — отметили в ЖКХ Минска.
«Будьте бдительными, прочитайте и передайте это сообщение друзьям и близким вам людям, особенно пожилым родителям», — призвали в ЖКХ Минска.