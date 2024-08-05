Lockheed Martin анонсировал новую «доступную» гиперзвуковую ракету 2 5.08.2024, 19:13

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Она получила свое название в честь самой быстрой акулы в океане.

Американская компания Lockheed Martin представила свою новую гиперзвуковую ракету Mako. Об этом сообщает NewAtlas.

Ракета разрабатывается для ВВС США и международных заказчиков и может быть запущена с разных типов самолетов. Mako имеет скорость более 5 Махов. Эта ракета разрабатывалась в рамках программы Stand-in Attack Weapon (SiAW) ВВС США с целью создания гиперзвуковой и доступной ракеты.

Ракета Mako была представлена впервые на выставке Sea Air Space 2024 и описана как ракета "13s", указывая на ее диаметр 13 дюймов. Размеры ракеты составляют 3,9 метра (13 футов) и 589 килограммов (1300 фунтов) веса. Точные технические характеристики еще не раскрыты, но известно, что Mako разгоняется до гиперзвуковой скорости с помощью твердотопливного ракетного ускорителя. Эта ракета может быть использована на различных типах самолетов, включая истребители V поколения, такие как F-35A, F-35B, F/A-18, F-16, F-15, P-8, F-22 и F-35C.

Однако особенностью Mako является ее экономическая эффективность. Это означает, что эта ракета может быть использована на различных видах военной техники, включая подлодки и корабли. Mako получила свое название в честь самой быстрой акулы в океане.

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