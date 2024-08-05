закрыть
5 августа 2024, понедельник, 20:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Lockheed Martin анонсировал новую «доступную» гиперзвуковую ракету

2
  • 5.08.2024, 19:13
  • 3,702
Lockheed Martin анонсировал новую «доступную» гиперзвуковую ракету

Она получила свое название в честь самой быстрой акулы в океане.

Американская компания Lockheed Martin представила свою новую гиперзвуковую ракету Mako. Об этом сообщает NewAtlas.

Ракета разрабатывается для ВВС США и международных заказчиков и может быть запущена с разных типов самолетов. Mako имеет скорость более 5 Махов. Эта ракета разрабатывалась в рамках программы Stand-in Attack Weapon (SiAW) ВВС США с целью создания гиперзвуковой и доступной ракеты.

Ракета Mako была представлена впервые на выставке Sea Air Space 2024 и описана как ракета "13s", указывая на ее диаметр 13 дюймов. Размеры ракеты составляют 3,9 метра (13 футов) и 589 килограммов (1300 фунтов) веса. Точные технические характеристики еще не раскрыты, но известно, что Mako разгоняется до гиперзвуковой скорости с помощью твердотопливного ракетного ускорителя. Эта ракета может быть использована на различных типах самолетов, включая истребители V поколения, такие как F-35A, F-35B, F/A-18, F-16, F-15, P-8, F-22 и F-35C.

Однако особенностью Mako является ее экономическая эффективность. Это означает, что эта ракета может быть использована на различных видах военной техники, включая подлодки и корабли. Mako получила свое название в честь самой быстрой акулы в океане.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия совершила самоубийство
Россия совершила самоубийство Александр Невзоров
Обменный фонд
Обменный фонд Ирина Халип
Сколько еще Россия может вести войну?
Сколько еще Россия может вести войну? Гарри Каспаров
В Кремле задергались
В Кремле задергались Леонид Невзлин