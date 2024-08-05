В Беларуси можно будет забронировать место на парковке онлайн

В Беларуси можно будет забронировать место на парковке онлайн2
- 5.08.2024, 19:23
Амбициозный проект для водителей разрабатывают в столице.
В Беларуси планируется разработать цифровую платформу для управления парковками, рассказал на оперативном совещании в Мингорисполкоме генеральный директор ГО «Гаражи, автостоянки и парковки» Андрей Зырянов, передает БелТА.
На таком ресурсе объединят сразу несколько сервисов, полезных водителю.
«Это будет сайт, на котором можно оставлять заявку на неэксплуатируемое ТС… зарезервировать любое место и на платной парковке, и на охраняемой стоянке. Будет предоставлена возможность сразу оплатить, получить навигацию. При необходимости откроется шлагбаум, или инспектор парковки будет знать, что место оплачено», – пояснил Зырянов.
На новой платформе можно будет также узнать, куда эвакуировали ваше авто и как его теперь забирать. А еще – пожаловаться на тех, кто нарушает правила парковки.
Сейчас проект находится на ранней стадии: готовится техпаспорт. А в 2025 году объединение хочет претендовать на выделение средств инновационного фонда Мингорисполкома для своей идеи.