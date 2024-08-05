Рэпер Снуп Догг получает по $500 тысяч за каждый день на Олимпийских играх

Рэпер Снуп Догг получает по $500 тысяч за каждый день на Олимпийских играх3
- 5.08.2024, 20:55
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Кроме того, знаменитому исполнителю покрывают все дополнительные расходы.
52-летний американский рэпер Снуп Догг получает по $ 500 тыс за каждый день, проведенный на Олимпийских играх в Париже. Кроме того, знаменитому исполнителю покрывают все дополнительные расходы. Об этом сообщает издание The Spun.
Если эта информация соответствует действительности, то по итогам Олимпийских игр Снуп Догг заработает около $ 8 млн.
Напомним, что рэпер принял участие в эстафете олимпийского огня перед церемонией открытия в Париже. В дальнейшем его регулярно можно было видеть на различных соревнованиях.
Олимпиада в столице Франции продлится до 11 августа.