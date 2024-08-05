закрыть
5 августа 2024, понедельник, 22:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Рэпер Снуп Догг получает по $500 тысяч за каждый день на Олимпийских играх

3
  • 5.08.2024, 20:55
  • 3,076
Рэпер Снуп Догг получает по $500 тысяч за каждый день на Олимпийских играх
Снуп Догг

Кроме того, знаменитому исполнителю покрывают все дополнительные расходы.

52-летний американский рэпер Снуп Догг получает по $ 500 тыс за каждый день, проведенный на Олимпийских играх в Париже. Кроме того, знаменитому исполнителю покрывают все дополнительные расходы. Об этом сообщает издание The Spun.

Если эта информация соответствует действительности, то по итогам Олимпийских игр Снуп Догг заработает около $ 8 млн.

Напомним, что рэпер принял участие в эстафете олимпийского огня перед церемонией открытия в Париже. В дальнейшем его регулярно можно было видеть на различных соревнованиях.

Олимпиада в столице Франции продлится до 11 августа.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия совершила самоубийство
Россия совершила самоубийство Александр Невзоров
Обменный фонд
Обменный фонд Ирина Халип
Сколько еще Россия может вести войну?
Сколько еще Россия может вести войну? Гарри Каспаров
В Кремле задергались
В Кремле задергались Леонид Невзлин