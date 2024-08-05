Зеленский: Командиры должны быть на передовой с воинами 7 5.08.2024, 21:00

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Владимир Зеленский

Главком ВСУ находится на передовой и подает пример.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский находится на передовой вместе с защитниками страны от России, и так же должны поступать другие командиры. Об этом в обращении по итогам 5 августа заявил президент Украины Владимир Зеленский, стенограмму опубликовала его пресс-служба.

«Сегодня [был] доклад главкома Сырского, он сейчас непосредственно на передовой, в боевых бригадах и на местах, выясняет конкретные потребности наших бригад, конкретную ситуацию на каждом направлении. Очень важно, чтобы командиры всех уровней – от самого высокого – имели прямой контакт с передовой, там были непосредственно – с воинами, которые выполняют самые сложные задачи», – сказал президент.

По его словам, «многое уже для этого сделано».

Он также поблагодарил «каждого командира, который действительно со своими солдатами».

«Сегодня же мы подробно проработали с премьер-министром [Денисом] Шмыгалем порядок работы на этот месяц. [...] Премьер-министр доложил и относительно региональной работы чиновников – это правильно, чтобы правительство было в областях и реально видело проблематику, быстро и на местах принимало решения», – считает Зеленский.

Президент, в частности, упомянул о подготовке к учебному году.

«Сейчас много вопросов о подготовке нового учебного года. Наш приоритет – по максимуму помочь школам во всех регионах, где безопасность это позволяет, открыться для детей и работать оффлайн. Правительство сейчас готовит несколько технических решений, которые помогут именно этому», – пояснил Зеленский.

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