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Casio выпустила смарт-часы с автономностью в два года

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  • 5.08.2024, 21:13
  • 2,736
Casio выпустила смарт-часы с автономностью в два года

Стоят $55.

Компания Casio представила модель WS-B1000 – гибрид традиционных электронных часов с ЖК-дисплеем и фитнес-трекера. Об этом сообщает Gizmochina.

Это позволяет устройству совмещать функции современной носимой электроники с сохранением длительной автономности. Casio уже раскрыла ключевые характеристики гаджета и объявила его цену.

Casio WS-B1000 имеют трансфлективный ЖК-дисплей, похожий на обычные часы. В то же время как фитнес-трекер, они могут подключаться к смартфону через Bluetooth для синхронизации времени, будильников и поиска телефона. Часы также считают количество пройденных шагов.

С помощью мобильного приложения можно устанавливать ежедневные цели по количеству шагов. Если цель не достигнута, часы выдают звуковой сигнал и отображают иконку напоминания на дисплее. Также можно просмотреть график количества шагов за последние семь часов.

Среди дополнительных функций устройства секундомер с памятью, таймер, пять будильников, ежечасный звуковой сигнал, подсветка экрана продолжительностью 1,5 или 3 секунды, водонепроницаемость на глубине до 100 метров и двухлетняя автономность от батарейки CR2016.

Часы Casio WS-B1000 уже поступили в продажу в США по цене $55.

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