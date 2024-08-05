ВСУ показали видео танкового боя на Харьковском направлении 5.08.2024, 21:15

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Прикрывали пехоту.

Украинские бойцы смогли зачистить и выйти на позиции россиян во время прикрытия танкистов из Третьей штурмовой бригады.

Об этом сообщает Telegram-канал бойцов Третьей штурмовой бригады.

Как рассказали в бригаде, бои проходили на Харьковском направлении. Там танки бригады приехали на прикрытие штурмовых действий украинских подразделений.

Пока штурмовые группы выходили на позиции россиян и приступили к зачистке, танкисты попали в командный пункт и поразили связь противника.

«Эпический штурм, месть и эмоции наших бойцов – в кадрах от Танкового батальона», - говорится в подписи к видео.

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