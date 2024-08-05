Скалолазка из Польши дважды за день побила свой же мировой рекорд 5.08.2024, 21:53

Александра Мирослав

Видеофакт.

Польская спортсменка Александра Мирослав два раза подряд установила новый мировой рекорд скорости в спортивном скалолазании. В квалификации она прошла трассу В за 6,21 секунды и трассу А за 6,06 секунды, сообщает Le Parisien.

Перед стартом Олимпийских игр в Париже мировой рекорд в этой дисциплине составлял 6,24 секунды и тоже принадлежал Мирослав. Она установила его в сентябре 2023 года. На Олимпиаде в Токио спортсменка преодолела дистанцию за 6,84 секунды, но в квалификации по сумме трех видов многоборья заняла седьмое место и четвертое — в финале.

Квалификационные старты в женском спортивном скалолазании в лазании на скорость состоялись 5 августа в Сен-Дени. Дважды подряд за две минуты 30-летняя Мирослав улучшила свой результат. Она является рекордсменкой с 2021 года.

В Париже разыгрываются отдельные комплекты наград среди мужчин и женщин в скорости и в двоеборье (боулдеринг — лазание коротких трасс высотой не больше 5-6 метров — и лазание на трудность).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com