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Иран предупредил Израиль о грядущей атаке и закрыл воздушное пространство

  • 5.08.2024, 22:03
  • 1,244
Иран предупредил Израиль о грядущей атаке и закрыл воздушное пространство

Предупреждение от Тегерана поступило Израилю через министра иностранных дел Венгрии.

Иран решил атаковать Израиль и передал сообщение об этом через главу МИД Венгрии Петера Сийярто, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на заявление израильского министра иностранных дел Исраэля Каца. По словам Каца, Сийярто позвонил ему и сообщил, что получил соответствующие сведения в ходе разговора с исполняющим обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани.

«Иран сообщил нам, что намерен атаковать Израиль. Мир должен взыскать с Ирана плату за любые агрессивные действия, которые он осуществит», — сказал Кац The Jerusalem Post.

Как, в свою очередь, сообщает The Wall Street Journal, Иран направил зарубежным управлениям гражданской авиации уведомления о необходимости избегать воздушного пространства страны в связи с возможной атакой иранских военных по Израилю.

Уведомления были распространены после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил главам МИД стран G7 о подготовке Ираном удара по Израилю в течение ближайших 1-2 суток. Глава американской дипломатии не уточнил, какой именно удар готовит Иран, но отметил: атака может поставить точку на всех будущих взаимодействиях между Тегераном и Вашингтоном. В Израиле заявили, что готовы защищаться.

Напряженность на Ближнем Востоке достигла пика после гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране 31 июля. По разным данным, он погиб в результате прямого ракетного удара или детонации взрывного устройства в своем доме. Иран, ХАМАС и «Хезболла» возложили ответственность за это на Израиль и пообещали ответить. Тель-Авив официально не подтверждал свою причастность к инциденту.

3 августа стало известно, что Иран в ближайшее время может атаковать Израиль, чтобы отомстить за убийство Хании. Осведомленный о планах правительства иранский дипломат сообщил изданию The Wall Street Journal, что ответ «будет быстрым и жестким». Он также назвал попытки разных стран убедить Тегеран не идти на эскалацию «бесплодными». «В этом нет смысла. Израиль перешел все красные линии», — подчеркнул дипломат.

Вскоре осведомленные источники рассказали порталу Ynet, что Израиль рассматривает возможность первым ударить по Ирану, но только в случае появления у Тель-Авива разведданных, доказывающих неизбежность атаки со стороны Тегерана.

По данным NBC, руководство Израиля готовится к многодневной атаке, с помощью которой Иран попытается измотать Тель-Авив. На этом фоне израильская служба безопасности (ШАБАК) подготовила подземный бункер в Иерусалиме, где будет укрываться высшее политическое руководство страны в случае начала войны, пишет Walla.

США сейчас прилагают усилия, чтобы максимально ограничить атаки Ирана и сдержать ответ Израиля на них. Энтони Блинкен ранее просил партнеров по G7 оказать дипломатическое давление на обе стороны.

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