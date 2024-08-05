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«Дэдпул и Росомаха» стал самым кассовым фильмом в истории

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  • 5.08.2024, 22:14
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«Дэдпул и Росомаха» стал самым кассовым фильмом в истории

Собрал $824 миллиона за два уикенда проката.

«Дэдпул и Росомаха» собрал 824 миллиона долларов за два уикенда проката. Об этом сообщает Variety.

Сиквел превзошел все кинотеатральные сборы «Дэдпула» 2016 года ($783 млн) и «Дэдпула-2» 2018 года ($786 млн). «Дэдпул и Росомаха» стал вторым по кассовым сборам фильмом 2024 года после «Головоломка-2» ($1,555 млрд).

Также он занял третье место среди самых кассовых лент с рейтингом R в истории после «Джокера» режиссера Тодда Филлипса (1,7 миллиарда долларов) и «Оппенгеймера» Кристофера Нолана (1 миллиард долларов).

Фильм собрал 395 тысяч долларов в американском прокате и 428 тысяч долларов в странах Европы, Азии и Африки. Наиболее прибыльными стали Китай (45,2 миллиона долларов), Великобритания (42,4 миллиона долларов), Мексика (32,8 миллиона долларов) и Австралия (24,6 миллиона долларов).

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