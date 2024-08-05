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НАТО и Украина усиливают инновационное сотрудничество

  • 5.08.2024, 22:42
НАТО и Украина усиливают инновационное сотрудничество

Детали.

НАТО опубликовало краткое изложение новой Дорожной карты инновационного сотрудничества между НАТО и Украиной, предварительно одобренной лидерами на Вашингтонском саммите. Об этом сообщает представительство НАТО в Украине в понедельник, 5 августа.

Соглашение является значительным шагом вперед в усилении сотрудничества Украина — НАТО в сфере инноваций в соответствии с ее пяти ключевыми целями:

помощь в удовлетворении неотложных потребностей Украины с помощью инновационных решений;

укрепление инновационной системы и повышение ее устойчивости;

усиление сотрудничества между инновационными сетями НАТО и Украины

обмен новейшим опытом в отношении украинских технологий и тактик;

содействие военным инновациям и технологическим изменениям в НАТО.

Объединяя предпринимателей, технологические компании, венчурных инвесторов, студентов, исследователей и оборонные инновационные агентства, дорожная карта имеет целью решать неотложные проблемы Украины и помочь ей добиться успеха на поле боя.

Дорожная карта создает централизованную платформу, посредством которой Украина может сообщать о своих потребностях в новых технологиях, поощрять инновации и приглашать государственный и частный секторы удовлетворять эти потребности.

Дорожная карта поощряет укрепление связей между инновационными инициативами НАТО и Украины, в частности, через конкурсы призов, хакатоны и другие совместные мероприятия.

К примеру, в июне НАТО и Украина запустили первый в истории Форум оборонных инноваторов, собравший более 450 стартапов, инвесторов и чиновников для решения реальных вызовов.

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