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Hugo Boss окончательно ушел из России

  • 5.08.2024, 23:29
Hugo Boss окончательно ушел из России

В марте 2022-го производитель одежды закрыл в РФ свои магазины.

Stockmann выкупил российский бизнес немецкого производителя одежды и аксессуаров Hugo Boss, пишет Reuters со ссылкой на заявление компании. «Мы можем подтвердить, что наше российское дочернее предприятие было продано АО „Стокманн“ — компании, принадлежащей одному из давних оптовых партнеров Hugo Boss в стране», — сообщили в Hugo Boss. Финансовые условия сделки не были раскрыты ни одной из сторон, отмечает издание.

Согласно информации из ЕГРЮЛ, сделка была закрыта 2 августа. Сейчас АО «Стокманн» владеет 100% в ООО «Хьюго Босс Рус» номинальной стоимостью 40 млн руб. ($466,7 тыс. по курсу ЦБ на 3 августа).

В марте 2022-го Hugo Boss закрыла свои магазины, а также приостановила онлайн-торговлю на территории РФ в связи с российским вторжением в Украину.

Hugo Boss — один из крупнейших производителей одежды в Германии. В 2022 году под управлением «Хьюго Босс Рус» находилось 19 магазинов в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

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