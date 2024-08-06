Беларусь остается крупнейшим импортером польских яблок 6.08.2024, 3:08

Второй год подряд.

Беларусь второй год подряд является крупнейшим экспортным рынком для польских производителей яблок. В июле 2024 года наша страна закупила в Польше 2993 тонны этой продукции, что вдвое больше, чем у второго по величине импортера — Казахстана. Об этом написал польский специализированный портал sad24.pl.

В тоже время в Польше отмечают, что поставки их яблок в страны Евросоюза заметно сократились. В июле туда было поставлено 7,1 тыс. тонн, что почти в два раза меньше, чем год назад за тот же месяц.

Снижаются поставки и на восточном направлении. Так, Беларусь год назад в июле закупила 4,5 тыс. тонн, а сейчас менее 3 тыс. тонн. Третьим по объемам восточным покупателем польских яблок в июле стала Монголия — 598 тонн.

При этом июль стал последним месяцем, когда польские яблоки можно было ввозить в Беларусь. Соглашение об этом между двумя странами действовало с 1 апреля по конец июля. За это время белорусы закупили в Польше 22 тыс. тонны яблок.

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