Олимпийского чемпиона госпитализировали за несколько дней до его выступления на Играх 6.08.2024, 5:46

Джанмарко Тамбери

У него поднялась температура.

Олимпийский чемпион Токио-2020 в прыжках в высоту Джанмарко Тамбери попал в больницу за считанные дни до своего выступления на парижских Играх-2024.

32-летний итальянец сообщил, что у него поднялась температура — вероятно, из-за камней в почках.

«Невероятно… Это не может быть правдой. Три дня до соревнований, ради которых я пожертвовал всем, а я лежу в постели, без сил, с температурой 38.8.

Мне остается только ждать и молиться… Я не заслуживаю всего этого, я сделал все для этой Олимпиады, все. Я действительно этого не заслуживаю», — написал Тамбери на своей странице в Instagram.

Итальянский прыгун добавил, что из-за проблем со здоровьем отложил вылет в Париж, который должен был состояться в воскресенье, 4 августа. Несмотря на все, в понедельник спортсмен сел в самолет.

Квалификация мужских прыжков в высоту на Олимпиаде-2024 состоится в среду, 7 августа, а финальные соревнования пройдут в субботу, 10 августа.

В Токио Тамбери разделил олимпийское золото с катарцем Мутазом Баршимом. Оба прыгуна преодолели высоту 2.37 м, после чего не сумели взять 2.39 м, поэтому решили не продолжать соревнования.

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