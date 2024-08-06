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Авиабазу США в Ираке обстреляли российскими ракетами

  • 6.08.2024, 7:37
Авиабазу США в Ираке обстреляли российскими ракетами

Ранены американские военные.

В понедельник, 5 августа, на территории Ирака был нанесен ракетный удар по авиабазе, на которой находятся военные силы США и других стран.

Об этом сообщает Reuters.

По данным двух источников в иракских силах безопасности, авиабаза Айн аль-Асад на западе страны подверглась атаке двумя ракетами «Катюша».

Иракский источник в силовых структурах уточнил, что ракеты упали на территории базы.

В результате атаки по меньшей мере пятеро американских военнослужащих получили ранения. Один из них находится в тяжелом состоянии.

«Персонал базы оценивает нанесенный ущерб после нападения», — сообщил один из американских чиновников.

Агентство отмечает, что пока неясно, связана ли эта атака с угрозами Ирана отомстить за недавние убийства высокопоставленных членов группировок ХАМАС и «Хезболла».

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