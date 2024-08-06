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WSJ: Иран готовится к войне и обратился за помощью к России

  • 6.08.2024, 7:44
WSJ: Иран готовится к войне и обратился за помощью к России

В Тегеран прибыл Шойгу.

Иран в контексте вероятной масштабной войны против Израиля обратился к России за помощью. Он попросил предоставить современные системы противовоздушной обороны и радары.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на иранских чиновников, которые знакомы с военным планированием.

Как известно, 5 августа экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Иран, где с ним встретились новый президент страны Масуд Пезешкиан и командующий иранских вооруженных сил, бригадный генерал Мохаммад Багери, который возглавляет планирование военных ударов по Израилю.

Лидер Ирана заявил о решимости углубить отношения с РФ как со своим стратегическим партнером.

«Россия является одной из стран, которые поддержали иранский народ в трудные времена», - заявил он.

Пазешкиан утверждает, что «преступные действия» Израиля в Секторе Газа и убийство лидера ХАМАСа Исмаила Хании в Тегеране на прошлой неделе «являются наглядными примерами нарушения всех международных законов и правил».

«Совместные позиции Ирана и России «в продвижении многополярного мира, безусловно, приведут к большей глобальной безопасности и миру», - заявляет президент Ирана.

Шойгу отметил, что Россия «готова к полноценному сотрудничеству с Ираном по региональным вопросам».

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