«Немецкая волна»: Польша выставила три требования к Лукашенко 8 6.08.2024, 7:57

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Граница может быть закрыта.

Польские власти говорят об условиях для нормализации отношений с официальным Минском, в противном случае грозят полностью закрыть границу для грузового сообщения. Давить на белорусский режим Варшава пытается не в первый раз - около месяца назад польские власти даже подключали к разрешению ситуации Китай.

«Миролюбивые» заявления Лукашенко о готовности к диалогу, безвиз для европейских граждан, снижение миграционной активности на границе и освобождение некоторых политзаключенных, Варшава, вероятно, считает недостаточными действиями. Что польские власти требуют от Беларуси, чего уже удалось достичь и на что готова пойти Варшава в случае эскалации ситуации - разбиралась «Немецкая волна».

У Польши есть три условия, Минск их называет «шантажом»

О своих условиях для нормализации отношений Варшава говорит уже не первый месяц. В очередной раз их озвучил 22 июля замминистра иностранных дел Польши Анджей Шейна. По его словам, Варшава настаивает на трех моментах - прекращении миграционного кризиса на границе, выдаче обвиняемого в убийстве польского солдата и освобождении заключенных поляков, среди которых журналист Анджей Почобут.

В случае невыполнения этих условий польские власти угрожают закрытием границ, о чем недавно напомнил глава МИД Польши Радослав Сикорский, отметив, что «белорусский режим может не оставить другой возможности». Польша уже времененно замедляла транзит на границе под предлогом более тщательных проверок в терминале в Малашевичах.

И хотя Александр Лукашенко в последнее время и сделал заявление о готовности диалога с Западом, глава МИД Беларуси Максим Рыженков в ответ на условия Польши заявил, что требования Варшавы неприемлемы и назвал их «польским шантажом».

Миграционное давление уменьшилось, но не исчезло

Нельзя сказать, что давление Польши было безрезультатным. В последнее время ситуация с мигрантами на границе более спокойная. 23 июля министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк говорил об уменьшении более чем на 70% количества попыток нелегального пересечения границы с РБ. Правда, чиновник связывал это с введением в действие буферной зоны на границе с Беларусью.

3 июля Лукашенко выпустил на свободу некоторых политзаключенных, но среди них не оказалось журналиста и активиста Союза поляков Беларуси Анджея Почобута. Эксперт варшавского Центра восточных исследований Камиль Клысински считает, что на Минска действительно повлиял риск прекращения грузопотока, это единственное, по его мнению, что может хоть как-то сдерживать белорусский режим.

В выполнении еще одного условия Варшавы о выдаче подозреваемого в убийстве польского солдата эксперт сомневается: «Конечно, для белорусских властей он ничего не значит. Но здесь включается важная для любого тоталитарного режима проблема сохранения лица - если они выдадут этого человека, это будет в их понимании считаться слабостью».

По данным польских СМИ, власти Польши ведут переговоры с Беларусью об освобождении Анджея Почобута на уровне чиновников низшего звена МИД и консульских служб Польши.

Впрочем, как рассказал вице-председатель Союза поляков Беларуси Марек Заневский в интервью «Радыё Рацыя» 26 июля, Почобут, который находится в заключении уже 40 месяцев, все еще в колонии в Новополоцке. «Сидит в ПКТ в изоляции, и ничего не происходит. Вся эта информация, которая гуляла последние месяцы - некоторые говорили, что его выпустили, некоторые говорили, что его возили за границу, - все неправда, это все фейки. Нам очень досадно, что это происходит. Ситуация с Анджеем остается очень сложной, и на сегодняшний день мы не видим ее улучшения», - рассказал Заневский.

Закроет ли Польша границу с Беларусью?

Камиль Клысински допускает, что Варшава действительно может пойти на закрытие границы, если ее заставят обстоятельства: «Но надо понимать, что иногда успешнее действует сама угроза применения крайнего инструмента, чем его применение. Но пусть Лукашенко не думает, что может бесконечно проверять польское терпение. Запад реагирует медленно, потому что должен соблюдать процедуры и учитывать права разных лиц, но ответ может быть жестким».

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