В Витебске на мальчика упали ворота — он в реанимации

В Витебске на мальчика упали ворота — он в реанимации5
- 6.08.2024, 8:02
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Врачи борются за его жизнь.
Как стало известно изданию «Трибуна», воспитанник СДЮШОР «Комсомолец» в Витебске получил тяжелые травмы во время тренировки из-за того, что на него упали футбольные ворота, когда он лез за мячом. Юному футболисту девять лет.
У ребенка диагностированы тяжелая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и грудной клетки, а также перелом основы черепа. По вопросам лечения проводится консилиум с участием нейрохирургов, специалистов кафедр неврологии и нейрохирургии, анестезиологии и реанимации общегосударственного уровня.