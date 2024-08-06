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В Витебске на мальчика упали ворота — он в реанимации

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  • 6.08.2024, 8:02
  • 4,762
В Витебске на мальчика упали ворота — он в реанимации

Врачи борются за его жизнь.

Как стало известно изданию «Трибуна», воспитанник СДЮШОР «Комсомолец» в Витебске получил тяжелые травмы во время тренировки из-за того, что на него упали футбольные ворота, когда он лез за мячом. Юному футболисту девять лет.

У ребенка диагностированы тяжелая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и грудной клетки, а также перелом основы черепа. По вопросам лечения проводится консилиум с участием нейрохирургов, специалистов кафедр неврологии и нейрохирургии, анестезиологии и реанимации общегосударственного уровня.

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