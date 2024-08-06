Министерство обороны РФ понесло потери

Министерство обороны РФ понесло потери8
- Андрей Нечаев
- 6.08.2024, 8:07
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В России выкорчевывают корни Шойгу.
В ходе «СВО» большие потери понесло Министерство обороны:
1. Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу — снят с должности;
2. Первый замминистра обороны Руслан Цаликов — снят с должности;
3. Замминистра обороны Тимур Иванов (стройка) — арестован;
4. Замминистра обороны генерал-полковник Юрий Садовенко (аппарат МО) — снят с должности;
5. Замминистра обороны Татьяна Шевцова (финансовое обеспечение) — снята с должности;
6. Замминистра обороны генерал армии запаса Николай Панков (статс-секретарь) — снят с должности;
7. Бывший замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков (материально-техническое обеспечение) — арестован;
8. Замминистра обороны генерал армии Павел Попов (инновационные исследования) — снят с должности;
9. Начальник главного управления кадров генерал-лейтенант Юрий Кузнецов — арестован;
10. Начальник главного управления связи генерал-лейтенант Вадим Шамарин — арестован;
11. Начальник управления департамента по обеспечению гособоронзаказа Владимир Вертелецкий — арестован;
12. Пресс-секретарь Минобороны Россияна Марковская — снята с должности;
13. Помощник Министра обороны генерал-лейтенант Александр Бураченок — снят с должности;
14. Генеральный директор Военно-строительной компании Андрей Белков — арестован.
8 июля внезапно умер глава управления госэкспертизы Минобороны РФ генерал Хандаев. Он был правой рукой арестованного экс-зама Шойгу Иванова. 11 июля в СИЗО также внезапно умер бизнесмен Игорь Котельников, который был посредником при Иванове.
В рамках арьергардных боев задержаны директор парка «Патриот» и замначальника Главного управления инновационного развития МО РФ;
По слухам, неподтвержденным официальной информацией, начавшийся с приходом Андрея Белоусова (поставлен навести порядок в оборонных расходах) аудит в Министерстве Обороны выявил «исчезновение» 11 трлн. руб. (!) Правда, лично мне цифра представляется завышенной.
По слухам, следующие потери понесет Московская область, где будут выкорчевывать корни Шойгу.
Андрей Нечаев, Telegram