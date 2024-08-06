Министерство обороны РФ понесло потери 8 Андрей Нечаев

6.08.2024, 8:07

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В России выкорчевывают корни Шойгу.

В ходе «СВО» большие потери понесло Министерство обороны:

1. Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу — снят с должности;

2. Первый замминистра обороны Руслан Цаликов — снят с должности;

3. Замминистра обороны Тимур Иванов (стройка) — арестован;

4. Замминистра обороны генерал-полковник Юрий Садовенко (аппарат МО) — снят с должности;

5. Замминистра обороны Татьяна Шевцова (финансовое обеспечение) — снята с должности;

6. Замминистра обороны генерал армии запаса Николай Панков (статс-секретарь) — снят с должности;

7. Бывший замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков (материально-техническое обеспечение) — арестован;

8. Замминистра обороны генерал армии Павел Попов (инновационные исследования) — снят с должности;

9. Начальник главного управления кадров генерал-лейтенант Юрий Кузнецов — арестован;

10. Начальник главного управления связи генерал-лейтенант Вадим Шамарин — арестован;

11. Начальник управления департамента по обеспечению гособоронзаказа Владимир Вертелецкий — арестован;

12. Пресс-секретарь Минобороны Россияна Марковская — снята с должности;

13. Помощник Министра обороны генерал-лейтенант Александр Бураченок — снят с должности;

14. Генеральный директор Военно-строительной компании Андрей Белков — арестован.

8 июля внезапно умер глава управления госэкспертизы Минобороны РФ генерал Хандаев. Он был правой рукой арестованного экс-зама Шойгу Иванова. 11 июля в СИЗО также внезапно умер бизнесмен Игорь Котельников, который был посредником при Иванове.

В рамках арьергардных боев задержаны директор парка «Патриот» и замначальника Главного управления инновационного развития МО РФ;

По слухам, неподтвержденным официальной информацией, начавшийся с приходом Андрея Белоусова (поставлен навести порядок в оборонных расходах) аудит в Министерстве Обороны выявил «исчезновение» 11 трлн. руб. (!) Правда, лично мне цифра представляется завышенной.

По слухам, следующие потери понесет Московская область, где будут выкорчевывать корни Шойгу.

Андрей Нечаев, Telegram

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