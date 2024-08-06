«Удивляет незамысловатость схемы»4
- 6.08.2024, 8:22
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Как лукашенковские чиновники «погорели» на битуме.
Главный инженер и начальник производства двух дорожных организаций Витебщины искусственно создавали излишки битума, затем перепродавали коммерческим организациям. Те, в свою очередь продавали его обратно госкомпаниям. Похищено 150 тонн битума на сумму в 200 тысяч рублей.
«Хозяйственник-лукашист не может не воровать — ни психологически, ни физически. Удивляет незамысловатость схемы, которая была обречена на раскрытие. Больше всего страдают от таких схем качество дорог и простые беларусы, которые по ним ездят и ходят.
6-и лицам, устроившим такой очаровательный кругооборот битума, грозит до 12 лет заключения», — пишет читатель Charter97.org.