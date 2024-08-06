В чем план Путина? 3 Иван Ступак

6.08.2024, 8:28

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Риторика о «борьбе с нацистами», «воевавших дедах» и «защите от НАТО» уже пропала.

Путин подписал указ о том, что размер единоразовой выплаты россиянам, которые заключат контракт с Минобороны до конца года, составит уже 400 тысяч. Такое решение свидетельствует о том, что войскам РФ на поле боя катастрофически не хватает людей. Очередей в армию нет, поэтому приходится брать исключительно деньгами, для них это лишь расходы. Риторика о «борьбе с нацистами», «воевавших дедах» и «защите от НАТО» уже пропала. Остались только деньги. Даже российские военные в своих пабликах пишут, что если бы не деньги, то никто в войска бы не пошел.

Решение Путина направлено, в первую очередь, на восполнение потерь. Денег у россиян будет хватать, потому что закрываются программы финансирования гражданской науки, а также сокращаются бюджетные расходы на охрану здоровья и медицину. Все свободные деньги идут на восполнение потерь на фронте.

Россияне получают различные выплаты за участие в войне против Украины. Есть множество выплат, которые идут отдельно: федеральные, региональные, губернаторские и другие. Суммы разнятся в зависимости от регионов. К примеру, в Нижневартовске за подписание контракта платят 745 тысяч рублей (более 8,5 тысяч долларов). Это единоразовая выплата. Максимальные выплаты – в Москве и Санкт-Петербурге, где за подписание контракта в долларовом эквиваленте платят чуть больше 20 тысяч долларов.

Тем временем продолжается ползучее российское наступление на фронте. За июль мы потеряли 170 м² территории Украины. Противник контролирует порядка 18% нашей земли. В среднем россияне захватывают около 140 м² за неделю. Обстановка остается тяжелой. Наше командование в аварийном порядке перебрасывает войска с разных направлений. Например, полк самых результативных беспилотников «Птахи Мадяра» сначала отправляли на юг, потом на Харьковское направление, а позже и на другие участки фронта. К сожалению, вовремя гасить пожарные ситуации у нас не получается.

И в таких обстоятельствах сложно сказать, как долго продлится российское наступление. Когда текущее наступление началось, в октябре прошлого года, я рассчитывал, что оно продлится где-то полгода. Такие выводы можно было сделать, проанализировав предыдущие российские кампании. Ведь в один момент нужно остановиться, перевооружиться и провести ряд мероприятий, чтобы потом снова пойти вперед.

Однако прогнозы оказались ошибочными. В марте противник не остановился. Тогда были подозрения, что наступление продолжается под выборы Путина, поскольку под инаугурацию нужны «победы». Сами российские военные говорят, что не ожидали таких наступательных темпов и не знают, к чему все это приведет. Противник рассуждает примерно следующим образом: либо мы прорвем украинскую оборону, и она посыплется, либо посыплемся мы.

Россияне сами понимают, что их наступательные потуги нереальные и неестественные. Но вот сколько они еще так продержатся в таком ритме – 2 недели или 1,5 года – сейчас сказать трудно.

В сложившейся ситуации есть вероятность того, что россияне подойдут вплотную к Краматорско-Славянской агломерации. Нельзя сказать, когда это будет – через три месяца или к Новому году. Их план – выйти на границы Донецкой области. Такие населенные пункты, как Нью-Йорк и Покровск – это «автобусные остановки» на пути к цели. К тому же противник ищет способы, как перекрыть поставки боеприпасов российским войскам, и упростить себе задачу.

Иван Ступак, военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины, специально для «Главреда»

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