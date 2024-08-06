Украинский политолог в трех словах объяснил, какими видит белорусов 3 6.08.2024, 8:36

3,246

Беларусь и Украина могут стать антиимперским центром.

Директор Украинского Института мировой политики Евгений Магда дал свое определение белорусской идентичности, пишет «Наша Нива».

Он обратил внимание, что триада «Армия, язык, вера», которая была в Украине после «Революции достоинства» 2014 года, во многом помогла в 2022-м в борьбе с российской агрессией.

Политолог высказал мысль, что белорусам, находящимся на этапе формирования политической нации, также необходимо искать то, что их наиболее определяет. Сам же он для нас видит триаду: «Мир, Европа, знания».

Это значит, что белорусов могут воспринимать как мирных, образованных европейцев.

«Я надеюсь, что Украина и Беларусь будут способны не оставаться частью «триединого славянского народа», а стать сдвоенным, как в баскетболе, антиимперским центром», — заметил Магда.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com