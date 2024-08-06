Украинский политолог в трех словах объяснил, какими видит белорусов

Украинский политолог в трех словах объяснил, какими видит белорусов3
- 6.08.2024, 8:36
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Беларусь и Украина могут стать антиимперским центром.
Директор Украинского Института мировой политики Евгений Магда дал свое определение белорусской идентичности, пишет «Наша Нива».
Он обратил внимание, что триада «Армия, язык, вера», которая была в Украине после «Революции достоинства» 2014 года, во многом помогла в 2022-м в борьбе с российской агрессией.
Политолог высказал мысль, что белорусам, находящимся на этапе формирования политической нации, также необходимо искать то, что их наиболее определяет. Сам же он для нас видит триаду: «Мир, Европа, знания».
Это значит, что белорусов могут воспринимать как мирных, образованных европейцев.
«Я надеюсь, что Украина и Беларусь будут способны не оставаться частью «триединого славянского народа», а стать сдвоенным, как в баскетболе, антиимперским центром», — заметил Магда.