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Украинский политолог в трех словах объяснил, какими видит белорусов

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  • 6.08.2024, 8:36
  • 3,246
Украинский политолог в трех словах объяснил, какими видит белорусов

Беларусь и Украина могут стать антиимперским центром.

Директор Украинского Института мировой политики Евгений Магда дал свое определение белорусской идентичности, пишет «Наша Нива».

Он обратил внимание, что триада «Армия, язык, вера», которая была в Украине после «Революции достоинства» 2014 года, во многом помогла в 2022-м в борьбе с российской агрессией.

Политолог высказал мысль, что белорусам, находящимся на этапе формирования политической нации, также необходимо искать то, что их наиболее определяет. Сам же он для нас видит триаду: «Мир, Европа, знания».

Это значит, что белорусов могут воспринимать как мирных, образованных европейцев.

«Я надеюсь, что Украина и Беларусь будут способны не оставаться частью «триединого славянского народа», а стать сдвоенным, как в баскетболе, антиимперским центром», — заметил Магда.

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