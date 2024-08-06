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РФ атаковала Киевщину «Искандерами»: что известно

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  • 6.08.2024, 8:45
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РФ атаковала Киевщину «Искандерами»: что известно

ПВО сработала успешно.

В ночь на 6 августа российские оккупанты атаковали Киевскую область Украины с помощью ракет и ударных дронов. В регионе работали силы ПВО. Вражеские цели были сбиты, пишет «Главред».

Как сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших нет.

По состоянию на 8:00 вторника были зафиксированы повреждения:

многоквартирного дома – выбиты окна на первом и втором этаже, где расположены нежилые помещения;

двух АЗС – выбиты окна, посечены фасады;

многоэтажное здание с офисными помещениями – выбита дверь, окна, посечен фасад.

Также взрывной волной поврежден дом лесника.

Пожары на местах падения обломков отсутствуют.

Все оперативные службы продолжают работу по ликвидации последствий вражеской атаки.

Тем временем в Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 6 августа 2024 года российские оккупанты ударили по по Киевщине четырьмя баллистическими ракетами «Искандер-М»/KN-23. Также во время атаки враг применил две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 16 ударных БпЛА типа «Shahed».

Отражали воздушное нападение мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных Сил.

«В результате противовоздушного боя сбиты две баллистические ракеты «Искандер-М»/KN-23, две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 15 ударных БПЛА в Киевской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областях», - говорится в сообщении.

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