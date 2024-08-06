РФ атаковала Киевщину «Искандерами»: что известно

РФ атаковала Киевщину «Искандерами»: что известно3
- 6.08.2024, 8:45
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ПВО сработала успешно.
В ночь на 6 августа российские оккупанты атаковали Киевскую область Украины с помощью ракет и ударных дронов. В регионе работали силы ПВО. Вражеские цели были сбиты, пишет «Главред».
Как сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших нет.
По состоянию на 8:00 вторника были зафиксированы повреждения:
многоквартирного дома – выбиты окна на первом и втором этаже, где расположены нежилые помещения;
двух АЗС – выбиты окна, посечены фасады;
многоэтажное здание с офисными помещениями – выбита дверь, окна, посечен фасад.
Также взрывной волной поврежден дом лесника.
Пожары на местах падения обломков отсутствуют.
Все оперативные службы продолжают работу по ликвидации последствий вражеской атаки.
Тем временем в Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 6 августа 2024 года российские оккупанты ударили по по Киевщине четырьмя баллистическими ракетами «Искандер-М»/KN-23. Также во время атаки враг применил две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 16 ударных БпЛА типа «Shahed».
Отражали воздушное нападение мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных Сил.
«В результате противовоздушного боя сбиты две баллистические ракеты «Искандер-М»/KN-23, две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 15 ударных БПЛА в Киевской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областях», - говорится в сообщении.