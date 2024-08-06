Чистосердечное признание
- Петр Водкин
- 6.08.2024, 8:55
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Cаморазоблачительный шаг российского правителя.
За дискуссиями о том, кто выиграл, а кто проиграл в результате совершенного на днях массового обмена, почему одних включили в списки, а других – нет, на второй план отошел саморазоблачительный шаг российского правителя.
Это был шаг навстречу Вадиму Красикову. Киллеру.
Путин и Красиков обнимаются. Хозяин Кремля уникально радушен.
Это был не первый обмен за время правления Путина. Но раньше он не устраивал шоу из возвращения провалившихся агентов.
Или вот в декабре 2022-го удалось вернуть в Россию оружейного барона Виктора Бута. Но тогда Путин не приехал в аэропорт, чтобы поприветствовать птицу высокого полета.
Из Красикова в России давно пытаются сделать героя и патриота. В Германии он сидел за убийство Зелимхана Хангошвили, полевого командира, воевавшего за Чечню в начале века.
Можно было бы представить Красикова этаким благородным мстителем за погибших российских солдат, но нет. Он расправлялся не только (и не столько) с «врагами Отечества», но и участвовал минимум в двух заказных убийствах в России: предпринимателей Юрия Козлова и Альберта Назранова.
Даже путинские силовики объявляли Красикова в розыск. Но потом, по мановению чьей-то могущественной руки, уголовное дело было закрыто. «Следствие закончено, забудьте».
В тюрьмах разных стран мира за убийства сидит некоторое количество россиян. Но Кремль не слишком заботит их судьба. И только для освобождения Красикова были приложены титанические усилия, включая организацию смертного приговора в Беларуси для гражданина Германии.
Это уже само по себе означало, что Красиков поехал сводить счеты с Хангошвили не по собственной инициативе. Но сцена в аэропорту, по сути, стала чистосердечным признанием Владимира Путина: «Я – заказчик теракта на территории другого государства».
Теракта, в котором не было никакой особой необходимости. Но хватило и прихоти Путина. Глава корпорации убийц отдал приказ, а исполнитель взял под козырек.
Можно, конечно, сказать, что убийство Хангошвили меркнет на фоне злодеяний Путина в Украине. Это действительно так. Да и полевой командир был не первым, кого ликвидировали на Западе по распоряжению из Кремля.
Но все же эпизод в правительственном аэропорту «Внуково» останется в истории как максимально наглядный документ эпохи. Эпохи, в которой правитель России уже не стесняется демонстрировать кровь на своих руках.
Петр Водкин, «Салiдарнасць»