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Forbes: Украина могла уничтожить на аэродромах десятки российских Су-34

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  • 6.08.2024, 9:10
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Forbes: Украина могла уничтожить на аэродромах десятки российских Су-34

Редкая возможность предоставлялась этим летом.

У Украины был шанс уничтожить десятки самолетов Су-34 страны-агрессора РФ, но из-за запрета США применять дальнобойное оружие по российской территории он был упущен. Об этом 5 августа сообщает издание forbes.

«Редкая возможность нанести серьезный удар представилась этим летом, когда 47-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк ВВС России припарковал десятки Су-34 из примерно 100 имеющихся на вооружении на открытой авиабазе Воронеж-Мальшево на юге России в 100 километрах от границы с Украиной», — сообщают журналисты.

Как отмечает Forbes, Воронеж-Мальшево — достаточно хорошо защищенная база, поэтому украинское командование попросило у США разрешения ударить по ней ракеты ATACMS, которые практически невозможно перехватить силами ПВО. Но администрация президента Джо Байдена ответила категорическим отказом.

Командование армии страны-агрессора РФ, наблюдая за переговорами Киева и Вашингтона по поводу применения АТАСМS, приняли редкое для них упреждающее решение и запустили процесс передислокации Су-34 с авиабазы Мальшево и с других приграничных аэродромов.

Соответственно, ВСУ усилили атаки на другие наиболее уязвимые российские аэродромы — используя исключительно боеприпасы украинского производства. В субботу украинские беспилотники нанесли удар по авиабазе Морозовск в Ростовской области РФ — примерно в 320 км милях от линии фронта.

По данным украинской разведки, в результате налета был уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34 ВВС России, повреждены еще два Су-34 и сожжен склад боеприпасов.

«Сегодня многие Су-34 находятся на базах в сотнях миль от границы. Они не неуязвимы для небольшой части украинских дронов — самые дальние модели летают на расстоянии более 1,6 тысячи км. Но они защищены от большинства украинских БПЛА, а также от ATACMS, самые мощные из которых имеют дальность всего чуть более 300 км. Если Белый дом когда-нибудь даст разрешение на налеты ATACMS на российские базы, может быть уже слишком поздно. Самые ценные цели могут оказаться слишком далеко», — подытожили в Forbes.

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