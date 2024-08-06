Белорусы отказываются от отечественных товаров 6.08.2024, 9:18

Уже 10 лет подряд.

Недавно чиновники заявляли, что процент продаж продукции белорусского производства в 2024 году растет. «Радует, что из года в год увеличивается доля продажи отечественных товаров», — сказал Роман Головченко на юбилее органов торговли Беларуси. На пресс-конференции по тому же поводу Алексей Богданов отмечал: «В первом полугодии мы наблюдаем рост продаж товаров отечественного производства. Это благодаря той политике, которая проводится в нашей стране по импортозамещению, по продвижению отечественной продукции», пишет сайт «Белорусы и рынок».

Но данные официальной статистики показывают, что доля белорусского в продажах уже много лет подряд падает.

Белстат сообщает, что по итогам полугодия 2024 года на отечественный сегмент пришлось всего 58% розничных продаж, тогда как годом ранее доля составляла 61%. А десять лет назад, в 2014 году, отечественные производители контролировали 70% внутреннего рынка.

Белорусские товары теряют позиции как в продуктовом, так и в непродовольственном секторе. На «съедобном» рынке отечественные производители обеспечивают 77% продаж, в прошлом году доля была больше – 77,7%. А десять лет назад она достигала 82%.

Среди всех проданных непродовольственных товаров было лишь 38% белорусских, годом ранее – 42%. А ведь в 2014 году отечественные производители еще контролировали более половины непродуктового рынка – 53%.

Какие рынки потеряли?

По сравнению с 1-м полугодием 2023 года самое радикальное падение доли в продажах испытала отечественная одежда: с 28,6% до 16,4%. Тогда как в 2014 году половина всей проданной одежды была белорусской.

Обуваться в белорусское потребители также перестают: снижение доли с 31% до 26% за год, а за 10 лет — с 53%.

Среди продовольственных товаров вырос процент импорта в соках, макаронах, рыбе и растительном масле. И даже крупу соотечественники стали предпочитать импортную: доля белорусского снизилась за год на полпроцента до 37%, хотя десять лет назад она составляла 51%.

Доля продажи товаров отечественного производства в розничном товарообороте (%)

Как власти пытаются продать населению белорусское

Отечественные производители теряют внутренний рынок, несмотря на правительственные меры – уже давно действуют обязательства для продавцов по наличию и приоритизации отечественного ассортимента. Кроме того, покупать белорусское призывают потребителей. Особые надежды правительство возлагает на программу льготного кредитования покупок белорусских товаров. В конце 2023 года было принято соответствующее постановление Совмина №992, которое вступило в силу1 июля этого года. По информации Минторга, уже успели заключить 44,8 тыс. кредитных договоров на общую сумму 225 млн рублей, фактически выдано кредитов на 175 млн.

Первые эффекты этого стимула нам покажет статистика по итогам 3 квартала.

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